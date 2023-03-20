Все три очереди дороги дублера Московского проспекта в Воронеже прошли госэкспертизу

Проектно-сметная документация на все очереди дублера Московского проспекта для связи улиц Антонова-Овсеенко и Кольцовской прошла госэкспертизу. Об этом заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин на еженедельном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам вице-мэра по городскому хозяйству Сергея Петрина, пакет документов для объявления торгов уже сформирован. Первым этапом реализации строительства дублера Московского проспекта станет участок протяженностью 1,5 км от улицы Владимира Невского до улицы Хользунова, а все три этапа свяжут улицы Антонова-Овсеенко и Кольцовскую через улицы 60-й Армии, Солнечную, Свободы с расширением отдельных участков. В 2023 году на реализацию проекта планируется направить 550 млн руб.

Стоимость строительства дублера Московского проспекта от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, улицы 9 Января и Кольцовская оцениваются вместе с разработкой проекта в 2,5 млрд руб. В технико-экономических показателях перспективного объекта указано, что его строительная длина — около 8,6 км.

Первоначально планировалось что строительство дублера Московского проспекта на улице Солнечная может начаться уже осенью 2022 года, однако о старте работ не сообщалось.

Владимир Зоркий