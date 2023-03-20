Следствие выясняет обстоятельства применения насилия полицейскими к мотоциклисту в Красном Куте

В Саратовской области следствие проводит проверку по факту применения насилия полицейскими к жителю Красного Кута. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Видеозапись, на которой двое полицейских применяют насилие к мужчине была опубликована в социальных сетях. Как уточнили в прокуратуре Саратовской области, 19 марта сотрудники ДПС патрулировали улицы в Красном Куте и заподозрили водителя мотоцикла в том, что он был в нетрезвом состоянии. «Водитель мотоцикла проигнорировал требования инспекторов об остановке транспортного средства и продолжил на нем движение, в связи с чем к нему была применена физическая сила»,— сообщили в прокуратуре, отметив, что мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение.

В Следственном комитете отметили, что проводят проверочные мероприятия, а из полиции также поступили материалы о применении насилия в отношении сотрудников ДПС со стороны задержанного. «Его действиям также будет дана правовая оценка»,— пояснили в СУ СКР.

Ход доследственной проверки находится на контроле прокурора области Сергея Филипенко.

Сергей Петунин