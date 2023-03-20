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На премии нижегородским спортсменам предлагается направить из дополнительно 12 млн рублей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение областного парламента законодательную инициативу о расширении списка спортсменов и тренеров, которые могут претендовать на поучении премий из областного бюджета. Выплаты предлагается делать победителям спортивных соревнований «Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов» и «Летних (зимние) игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Размер премии предлагается установить по аналогии с выплатами для спортсменов, занявших призовые места на чемпионате Европы, первенстве мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, юношеских Олимпийских играх, чемпионатах Европы. За первое место планируется выплачивать 300 тыс. руб., за втрое место – 200 тыс. руб., за третье – 100 тыс. руб. Тренерам предлагается выплачивать 50% от единовременной выплаты, установленной для подготовленных ими спортсменов.

В случае принятия законопроект будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. В прошедшем году награды на соревнованиях «Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов» и «Летние (зимние) игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» от Нижегородской области награды заслужили 51 спортсмен и 34 их тренера. На выплату премий победителям в бюджете потребуется дополнительно найти 12,1 млн руб. Финансирование предлагается осуществить за счет сокращения ассигнований резервного фонда правительства Нижегородской области.

Андрей Репин

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