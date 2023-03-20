По итогам первых двух месяцев 2023 года порт Новороссийск занял второе место в РФ по контейнерообороту. Это следует из данных исследовательского агентства InfraNews.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года контейнерооборот порта снизился на 6%, с 166,5 тыс. до 156,54 тыс. TEU. При этом годом ранее порт занимал третье место в рейтинге.

На первом месте — порт Владивосток, где контейнерооборот за первые два месяца текущего года составил 240,91 тыс. TEU (+7,2%). Третью строчку занял порт Восточный с показателем 119,61 тыс. TEU (+12%). Далее следуют Большой порт Санкт-Петербург (105,35 тыс. TEU, -68,7%) и порт Калининград (12,17 тыс. TEU, -76%).

Как отмечают эксперты, спад перевалки в некоторых портах связан с переориентацией внешней торговли на восток и деконтейнеризацией грузопотоков.

Анастасия Донскова

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