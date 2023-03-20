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Нижегородцы заплатили 4,7 млн рублей штрафов за платную парковку с начала года

В бюджет Нижнего Новгорода с начала года поступило 4,7 млн руб. штрафов за неоплату парковок, пишет «Нижний сейчас» со ссылкой на заключение по проекту изменения правил пользования стоянками.

Всего за счет платных парковок в казну поступило 9,1 млн руб. Кроме штрафов, в эту сумму входит 4,35 млн руб. в качестве концессионной платы от «Мегафона» (56% выручки), который оборудовал все стоянки в рамках соглашения с мэрией.

Платные парковки начали работать в Нижнем Новгороде в полном режиме с 1 января 2023 года. Тариф составляет 60 руб. в час, бесплатно оставлять машину можно с 20:00 до 8:00 по будням и круглосуточно – по выходным и праздникам.

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