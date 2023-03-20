Чистая прибыль «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» выросла в 1,8 раза в 2022 году

По итогам 2022 года выручка ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) выросла на 22,8%, до 75,2 млрд руб., говорится в отчетности компании, опубликованной в «СПАРК-Интерфакс». Чистая предприятия достигла 10,3 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза за год. Прибыль от продаж выросла в 1,5 раза, до 16 млрд руб.

Дебиторская задолженность незначительно увеличилась с 18,66 млрд руб. до 18,71 млрд руб. (+0,3%), краткосрочная – снизились с 62,9 млрд руб. до 19,3 млрд руб. (в 3,3 раза).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» зарегистрировано в городе Кстове Нижегородской области в 2008 году с уставным капиталом 4,8 млн руб. Основным видом деятельности является производство нефтепродуктов. Генеральный директор – Андрей Богданов. Головная компания – ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва).

Елена Ковалева