На ОЭЗ «Алабуга» запустят производство вездеходов с суммой инвестиций в 1,2 млрд рублей

На территории ОЭЗ «Алабуга» планируют запустить производство вездеходов. Запуск осуществит ООО «Вездеходы «Бурлак». Общая сумма инвестиций составит порядка 1,2 млрд руб. Об этом на заседании Инвестиционного совета Татарстана заявила глава Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина, передает «РБК-Татарстан».

«Это интересный и понятный проект реального сектора российской экономики. Им необходимо 20 тыс. кв. метров. Почему он самый быстрый: помещение готово, ничего строить не нужно», — сказала госпожа Минуллина.

Всего совет одобрил восемь проектов с общей суммой инвестиций в 88,5 млрд руб.

"Ъ-Казань"