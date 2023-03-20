Балахнинский комбинат «Волга» увеличил выручку на 7,5%

Бумажный комбинат «Волга» (Балахна) по итогам 2022 года увеличил выручку на 7,5%, до 13,8 млрд руб., следует из отчетности предприятия.

Чистая прибыль комбината сократилась на 1,8% и составила 2,6 млрд руб. Кредиторская задолженность за год уменьшилась на 47,7%, до 1,1 млрд руб., дебиторская – увеличилась на 23,6% и составила 1,6 млрд руб.

В августе 2022 года АО «Волга» привлекло льготный заем 1,5 млрд руб. под 1% годовых на семь лет на модернизацию производства. На средства Фонда развития промышленности (ФРП) предприятие запустит бумагоделательную машину №6, остановленную в 2015 году. Комбинат планирует выпускать тарную бумагу вместо газетной.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Волга» было зарегистрировано в Балахне в 1994 году. Уставный капитал составляет 1,1 млрд руб., основной вид деятельности — производство бумаги. Гендиректором предприятия является Сергей Пондарь, владелец – Шалва Бреус.

Владимир Зубарев