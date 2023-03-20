BMW подготовила новый M2 для мотогонок

Компания BMW подготовила новое купе M2 для мотогонок — спорткар станет официальным автомобилем безопасности чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

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Спорткар получил светодиодные проблесковые маячки, которые управляются с пульта на центральном тоннеле в салоне, систему связи, а также особую ливрею, сочетающую в себе фирменные цвета подразделения BMW M.

Оснащение также включает в себя гоночные сиденья Recaro, шеститочечные ремни безопасности, систему радиосвязи и другое оборудование. Кроме того автомобиль получил полный пакет фирменных аксессуаров BMW M Perfroamnce Parts.

Технически машина не изменилась и оснащается 460-сильным 3-литровым турбированным бензиновым мотором с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом.

Напомним, премьера нового поколения спорткара BMW M2 состоялась осенью 2022 года.

Максим Вершинин

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