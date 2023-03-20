Группа жителей Кубани обвиняется в мошенничестве под видом возврата ущерба от покупки БАДов

В Советском районном суде Краснодара прошли прения по уголовному делу в отношении жителей Краснодара и Ульяновска, обвиняемых в особо крупном мошенничестве в составе организованного преступного сообщества, сообщает прокуратура края. Подсудимые находили граждан, купивших косметику или БАДы, и обещали вернуть деньги, но с условием дополнительных выплат.

Всего в преступное сообщество входили 16 человек, организаторами, по мнению обвинения, являются Светлана Малышева, Дмитрий Мишин, Алена Рассадина, Анастасия Решетникова, Дмитрий Шавалда и Елена Шопен. В период с марта 2016 года по декабрь 2018 года подсудимые, получив данные граждан, купивших в интернете косметические средства и биологически активные добавки, звонили покупателям и представлялись сотрудниками государственных органов. Злоумышленники сообщали о том, что купленный гражданами товар якобы оказался недоброкачественным, за что покупателям положена компенсация до 200 тыс. руб. Затем подсудимые предлагали разные варианты получения компенсации – оплата страховки, дополнительные взнос, межбанковская комиссия и прочее. Получив средства, злоумышленники переставали выходить на связь.

Всего от действий членов ОПС пострадали 18 человек, ущерб составил 7 млн руб. В зависимости от роли каждого из подсудимых прокурор попросил назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 18 лет колонии.

Анна Перова, Краснодар