На ЕКАД образовалась 11-километровая пробка из-за аварии с фурой и легковушкой

Под Екатеринбургом недалеко от пересечения ЕКАД и дублера Сибирского тракта кроссовер Renault Captur столкнулся с фурой. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на участке, где произошла авария, образовалась 11-километровая пробка.

В ГИБДД «Ъ-Урал», что автомобили двигались в сторону Березовского, другие детали инцидента пока неизвестны. В результате ДТП пострадали водитель Renault, у которого травма головы и закрытый перелом трех ребер, и его пассажирка, у которой перелом плеча и ушибы.

«Призываем водителей быть особо внимательными при управлении, строго соблюдать ПДД, в том числе предоставлять преимущество другим транспортным средствам»,– отметили в пресс-службе.

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