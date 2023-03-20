В Магнитогорске двух ветеринарных врачей будут судить за подлог и получение взяток

Прокуратура передала в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска уголовное дело двух ветеринарных врачей, обвиняемых в получении взяток и служебном подлоге. Наложен арест на их имущество стоимостью более 3,7 млн руб., отмечают в прокуратуре Челябинской области.

Фигурантами дела являются главный врач Кизильской районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных и врач Магнитогорской городской ветстанции. Следствие считает, что медработники с января 2021 по март 2022 годов получали деньги от гражданина, который занимался убоем домашнего скота, покупкой и продажей мяса подсобных хозяйств Кизильского района. Врачи незаконно вносили сведения в систему сертификации «Меркурий» и выдавали на мясную продукцию свидетельства о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы. За это им передали свыше 309 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении взяткодателя также направлено в суд.