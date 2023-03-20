Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как молодой автомобильный бренд помогает начинающим музыкантам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Exeed Фото: Пресс-служба Exeed

Есть, конечно, среди нас и те, кто предпочитает ехать в автомобиле в полной тишине. Есть, наоборот, уверенные в том, что «слушают мотор», и это доставляет им удовольствие. Но большинство все же предпочитает слушать музыку, и качество акустической системы для современного автомобиля — не менее важный критерий, чем лошадиные силы. Но есть в мире машин бренды, для которых музыка — это не только и не столько сабвуферы, импеданс, мидбас «и вот это вот все».

В декабре 2022 года марка Exeed и Московская консерватория заключили партнерское соглашение, в рамках которого в 2023 году реализуется целый ряд проектов в поддержку классической музыки и талантливых молодых музыкантов. Что, кстати, вполне логично, потому что автомобильный бренд тоже достаточно молод и прекрасно знает, что такое находиться в начале творческого пути.

Уже учрежден конкурс на специальную именную премию Exeed для студентов консерватории по специальностям фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты и вокал. Кроме того, партнерство предусматривает покупку для учебного заведения редких музыкальных инструментов, таких как клавесин или орган-позитив — то такой компактный музыкальный инструмент, придуманный семь столетий назад. В силу своей мобильности он будет задействован не только в образовательном процессе, но и в концертах на самых разных площадках.

Кстати, о концертах. 1 марта Московская консерватория совместно с маркой Exeed презентовала уникальный проект — «Музыка машин». Исполненные здесь произведения были объединены идеей влияния технологий на искусство: от первых опытов начала ХХ века, когда индустриальные шумы стали частью музыкального языка композиторов, например, в знаменитых конструктивистских опусах Сергея Прокофьева, до различных способов взаимодействия с компьютерными программами, объектами и инструментами в творчестве современных авторов.

Хорошая музыка может звучать в разных автомобилях. Но марка Exeed старается сделать так, чтобы звучала она не только в них.