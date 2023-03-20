На Ставрополье бывшую заведующую детсада подозревают в вымогательстве денег

В Туркменском районе Ставропольского края экс-заведующая детским садом в с. Камбулат подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура региона. Данные женщины не раскрывают.

По версии следствия, с декабря 2018 года по май 2019 года женщина потребовала от шести своих подчиненных передать ей часть премий общей суммой 41 тыс. руб. Сейчас правоохранительные органы ведут расследование, итогом которого станет обвинительное заключение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«В ближайшее время государственный обвинитель предъявит обвинение подсудимой, представит суду письменные доказательства, допросит свидетелей и потерпевших», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Анастасия Назарова