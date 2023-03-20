В Казани оштрафовали организатора водной прогулки на затонувшем корабле

Кировский райсуд Казани оштрафовал двух местных жителей по делу о водной прогулке на затонувшем корабле. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел прошлым летом в акватории Волги. Водитель судна «Казанец-1» совершил выход корабля от причала яхт-клуба «Аракчино», хотя на борту было превышено допустимое число пассажиров (28 человек и два члена экипажа). В результате судно затонуло вблизи Казани. Пассажиров и членов экипажа удалось спасти, однако им был причинен ущерб более чем на 1 млн руб.

Организатор прогулки был оштрафован на 100 тыс. руб., водитель — на 50 тыс.

.

"Ъ-Казань"