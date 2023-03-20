Жителя Хадыженска осудили на 16 лет строго режима за изнасилование дочери

Апшеронский районный суд осудил на 16 лет колонии строго режима жителя Хадыженска за развращение и изнасилование своей дочери. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.

Как следует из материалов суда, 50-летний мужчина с осени 2015 года по лето 2022 года неоднократно насиловал свою 15-летнюю дочь. В ходе судебного заседания, которое проходило в закрытом режиме, подсудимый признал вину лишь частично. Однако суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) в отношении несовершеннолетнего лица), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста), ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование не достигшего 14-летнего возраста).

Помимо этого мужчина лишен права работать с детьми 13 лет, с ограничением свободы на срок два года. Суд назначил принудительное наблюдение психиатра.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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