Виновник массовой аварии на КАД с жертвами отправится в колонию на 9 лет

Всеволожский городской суд вынес приговор местному жителю Эдуарду Полищуку, обвиняемому в нарушении ПДД, повлекшем гибель людей (ч. 6 ст. 264 УК РФ) в 2020 году. Севший за руль нетрезвым Полищук стал виновником столкновения семи машин, в ходе которого три человека скончалось.

«Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал злоумышленника виновным в совершении данного преступления и назначил Эдуарду Полищуку наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев»,— говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленобласти.

Отбывать наказание Полищук будет в колонии общего режима.

Авария, ставшая уголовным делом против Полищука, произошла в августе 2020 года. Тогда управляемая им «Шкода Октавиа» совершила наезд на грузовик, отчего обе машины отлетели в сторону и столкнулись еще с пятью транспортными средствами. Три человека погибло на месте.

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