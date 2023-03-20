Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На благоустройство территорий в Волгоградской области направят 2 млрд рублей

В этом году в Волгоградской области будут благоустроены 350 общественных пространств, сообщили в администрации региона. На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Бочаров объявил, что в этом году наступившая теплая и сухая погода позволяет уже сейчас начать работы по благоустройству.

Глава региона заметил, что работы необходимо проводить вместе с органами местного самоуправления, коммунальными предприятиями, управляющими компаниями, с привлечением трудовых коллективов предприятий и организаций, жителей, общественности.

«В общей сложности в этом году в Волгоградской области планируется благоустроить порядка 350 общественных территорий и пространств. Общий объем финансирования проектов благоустройства составит более 2 млрд руб. В настоящее время завершается контрактование объектов»,— пояснил Андрей Бочаров.

Сергей Петунин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...