На благоустройство территорий в Волгоградской области направят 2 млрд рублей

В этом году в Волгоградской области будут благоустроены 350 общественных пространств, сообщили в администрации региона. На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Бочаров объявил, что в этом году наступившая теплая и сухая погода позволяет уже сейчас начать работы по благоустройству.

Глава региона заметил, что работы необходимо проводить вместе с органами местного самоуправления, коммунальными предприятиями, управляющими компаниями, с привлечением трудовых коллективов предприятий и организаций, жителей, общественности.

«В общей сложности в этом году в Волгоградской области планируется благоустроить порядка 350 общественных территорий и пространств. Общий объем финансирования проектов благоустройства составит более 2 млрд руб. В настоящее время завершается контрактование объектов»,— пояснил Андрей Бочаров.

Сергей Петунин