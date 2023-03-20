В Краснодаре с 10 апреля запретят парковку по нечетной стороне переулка Переправного

В Краснодаре с 10 апреля стоянка автотранспорта по нечетной стороне переулка Переправного будет запрещена. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Ограничительные меры на этом участке улицы необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки машин на проезжей части», — говорится в сообщении.

Действие знака, запрещающего стоянку автотранспорта, распространится на участке от улицы Ставропольской до пересечения переулка с улицей имени Челюскина.

Анастасия Донскова

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