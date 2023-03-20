Башкирия заняла 42 место по уровню зарплаты среди регионов России

Башкирия, по данным рейтинга РИА Новости (составлен по данным Росстата об уровне зарплат в 2022 году) находится на 42 месте в стране по уровню зарплаты. Самая высокая зарплата в регионе — в сфере добывающей отрасли (69 тыс. руб.).

Первое место в рейтинге заняла Москва, где самая высокая зарплата наблюдалась в сфере банков и финансовых услуг (224 тыс. руб.), второе — Сахалинская область (добывающая отрасль, 223 тыс. руб.), третье — Ямало-Ненецкий автономный округ (добыча нефти и газа, 200 тыс. руб.).

На последнем месте находится Мордовия, где самая высокая зарплата у работников госслужбы (41 тыс. руб.).

Майя Иванова

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