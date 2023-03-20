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Гордума Краснодара рассмотрит кандидатуру Дениса Ярченко на пост начальника управления муниципального контроля

На очередном заседании городской думы Краснодара парламентарии рассмотрят кандидата на должность начальника управления контроля администрации города. Им может стать 26-летний Денис Ярченко. Информация об этом содержится в повестке 55-го заседания гордумы, которое назначено на 23 марта.

Денис Ярченко родился в Краснодаре 15 мая 1996 года. Окончил Донской государственный технический университет по специальности «Торговое дело». Сейчас он занимает должность первого заместителя начальника отдела управления и протокола города Краснодара.

В настоящий момент на сайте мэрии указано, что должность начальника управления муниципального контроля занимает Михаил Дагбаш.

Олег Исаев

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