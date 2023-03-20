На Кубани будут судить 13 человек за мошенничество с маткапиталом на 12 млн рублей

В Краснодарском крае будут судить 11 жителей региона и двух приезжих из Волгограда и Ставрополя за мошенничество с материнским капиталом на 12 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

30-летний организатор криминальной схемы и его сообщники под предлогом погашения целевых займов по заключенным фиктивным договорам между кредитным потребительским кооперативом и гражданами, желающими обналичить сертификат маткапитала, составляли и предоставляли документы с заведомо ложными сведениями. Часть полученных денег преступники передавали владельцам сертификатов, а остальное — распределяли между собой. В итоге с января по апрель 2021 года они обналичили пять сертификатов на маткапитал и похитили из бюджета более 2,6 млн руб. Еще 9,5 млн руб. они похитили у 17 человек под предлогом оказания услуг в распоряжении средствами маткапитала под видом улучшения жилищных условий.

На период предварительного следствия организатор преступной группы и два его сообщника были отправлены под домашний арест, еще двух участников заключили под стражу, а остальные находились под подпиской о невыезде.

Уголовное дело о мошенничестве и мошенничестве при получении выплат с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белореченский районный суд Краснодарского края. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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