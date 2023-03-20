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Коммерсантъ FM
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В Новосибирске мундепу Мамонтову запросили исполнительные работы по делу о ДТП с участием ребенка

Государственный обвинитель просит суд приговорить к десяти месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова. В октябре прошлого года депутат сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Защита просила назначить Сергею Мамонтову штраф.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Экс-депутата судят по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Ранее родственники мальчика отказались от претензий к Сергею Мамонтову, после чего дело было закрыто. Однако прокуратура Новосибирской области инициировала возобновление рассмотрения дела в суде. 29 марта бывший депутат выступит с последним словом, после чего судом будет оглашен приговор.

ДТП произошло 30 октября прошлого года в городе Татарске: Сергей Мамонтов за рулем кроссовера Toyota RAV4 наехал на шестилетнего мальчика, который упал под бампер иномарки. После инцидента водитель уехал с места ДТП, не вызвав врачей и ГИБДД. В дальнейшем ребенка госпитализировали.

Еще до начала следственных мероприятий Сергей Мамонтов был исключен из партии «Единая Россия».

Лолита Белова, Новосибирск

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