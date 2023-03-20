Энгельсский Дом офицеров восстановят за 690 млн рублей

Саратовское ГКУ «Управление капитального строительства» подвело итоги конкурса на восстановление здания гарнизонного Дома офицеров в Энгельсе. Информация появилась на портале госзакупок.

Согласно лпубликованным на портале данным, ГКУ согласилось заключить договор с АО «Строительная компания «Флан-М» из Москвы, которая получит контракт по максимальной цене — 690,78 млн руб. Компания занимается строительством домов. Согласно ЕГРЮЛ, ей с 2008 года владее Леонид Фатеев.

Дом офицеров в Летном городке Энгельса был построен в 1935 году по проекту архитектора Иосифа Каракиса, является памятником регионального значения. Сейчас здание не используется и находится в аварийном состоянии.

Сергей Петунин