В Екатеринбурге помощник прокурора сбил женщину на пешеходном переходе

Помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Павел К. сбил женщину на пешеходном переходе. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Ъ-Урал» рассказали, что по поручению главы регионального ведомства Бориса Крылова проводится служебная проверка по факту ДТП.

Кроме того, руководство прокуратуры области дало согласие полиции на проведение административного расследования. «В рамках разбирательства будут установлены причины ДТП. При наличии оснований может быть возбуждено административное дело»,¬– отметили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, помощник прокурора ехал с работы вечером в темное время, из-за чего поздно заметил женщину-пешехода. В результате ДТП у женщины травмы средней тяжести, а у автомобиля разбилось лобовое стекло.

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