Синоптики ждут 20 марта в Петербурге абсолютный температурный рекорд

В Санкт-Петербурге 20 марта сложились погодные условия для перекрытия абсолютного температурного рекорда этой даты за всю историю наблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Пока самое теплое 20-е число первого месяца зимы фиксировалось в 1990 году.

«Сегодня атмосферный фронт задерживается, осадки придут только в ночь, а теплый воздух продолжает поступать. (…) Максимум температуры 14 марта явно перекроем, но есть все условия "замахнуться" и на абсолютный рекорд этого дня +10,5 гр., который был установлен в 1990 году»,— написал он в своем Telegram-канале, добавив, что день может быть самым теплым по итогам всего месяца.

Напомним, 14 марта в Петербурге фиксировалась температура до +6 градусов.

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