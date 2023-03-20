Уральские предприниматели на 33% увеличили отправку посылок на «Почте России» за 2022 год

За 2022 год «Почта России» отправила из Екатеринбурга около 43 тыс. бизнес-отправлений весом до 500 кг, сообщила пресс-служба макрорегиона Урал АО «Почта России». С 2021 года количество посылок выросло на 33%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главпочтамт в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Главпочтамт в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, чаще всего уральские производители отправляли спорттовары, обувь и детские игрушки. В ассортимент крупногабаритных грузов вошли фармацевтическая продукция, мебель и мотоциклы. Ежегодно почта доставляет в Екатеринбург порядка 300 мотоциклов, несколько десятков партий велосипедов, запчасти для автомобилей и инструменты. Самая крупная партия мотоциклов поступила в Екатеринбург накануне 23 февраля.

Наиболее популярным направлением стала Москва, куда был адресован каждый пятый заказ от уральского бизнеса.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Дарья Башлыкова