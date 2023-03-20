В Башкирии планируют учредить звание для работников народных промыслов

Правительство Башкирии намерено учредить новое почетное звание — «Заслуженный работник народных художественных промыслов и ремесел Республики Башкортостан», следует из законопроекта, опубликованного на официальном интернет-портале для публичного обсуждения проектов. Законопроект разработан министерством промышленности, энергетики и инноваций Башкирии. Публичное обсуждение продлится до 21 марта.

Изменения планируют внести в республиканский закон «О государственных наградах и почетных званиях…» от 30 декабря 2005 года. Награду будут присуждать «за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд и вклад в возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесленничества» Башкирии. Авторы законопроекта рассчитывают, что новый закон будет способствовать популяризации отрасли народных художественных промыслов и ремесленничества.

Планируется, что новый закон вступит в силу в августе текущего года.

Майя Иванова

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