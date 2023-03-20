В Адыгее высокопоставленный полицейский присвоил 411 тыс. рублей, предназначенных для информаторов

В отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Адыгея завели уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ). По предварительным данным, он потратил на собственные нужды деньги, предназначенные на вознаграждение информаторов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Денежные средства были необходимы для расчетов с лицами, которые на контрактной основе привлекались к конфиденциальному сотрудничеству. Однако с февраля 2019 по январь 2023 года обвиняемый предоставлял в кассу МВД по Республике Адыгея расписки, которые оказались фальшивыми. Общий ущерб оценили более чем в 411 тыс. руб.

Расследование продолжается.

Олег Исаев

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