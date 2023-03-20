Кубань вошла в тройку регионов с самыми дорогими помещениями под бани и сауны

Краснодарский край занял третье место в рейтинге регионов по стоимости помещений под бани и сауны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

На Кубани стоимость помещений под бани и сауны составляет 62,9 тыс. руб. за кв. м. По этому показателю регион опережают только Московская (87,5 тыс. руб. за кв. м) и Ленинградская (82,8 тыс. руб. за кв. м) области. Самые дешевые бани и сауны в Вологде, Смоленске и Волгограде (16, 17,8 и 18,5 тыс. руб. за кв. м соответственно).

По России с 2019 года средняя стоимость квадратного метра общественных бань и частных саун выросла на 75%. Если в 2019 году они стоили в среднем 29,7 тыс. руб. за «квадрат», то к 2023 году уже 52,1 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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