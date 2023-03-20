Экс-глава ГУП РО «УРСВ» Сергей Бреус оправдан судом по делу о сокрытии налогов

Ростовский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты экс-главы ГУП РО «Управление распределения систем водоснабжения» Сергея Бреуса по делу о сокрытии денежных средств. Об этом «Ъ-Юг» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И.о. генерального директора ГУП РО «УРСВ» Сергей Бреус

Фото: пресс-служба ГУР РО «УРСВ» И.о. генерального директора ГУП РО «УРСВ» Сергей Бреус

Фото: пресс-служба ГУР РО «УРСВ»

Напомним, в прошлом году Шахтинский городской суд признал Сергея Бреуса виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации). Согласно приговору, осужденному назначили наказание в виде заключения в колонии на срок до двух лет.

По версии следствия, Сергей Бреус, будучи исполняющим обязанности главы ресурсоснабжающего предприятия, скрыл от властей 24,9 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

Однако, 16 марта областной суд отменил приговор Шахтинского городского суда и назначил пересмотр дела. Оправданного также освободили из-под стражи. Основанием для отмены приговора послужили существенные нарушения норм уголовно-процессуального права, допущенные первой инстанцией.

Анастасия Назарова