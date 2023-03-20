Торговая сеть «Магнит» будет производить свежую зелень

Российский ритейлер «Магнит» запускает центр выращивания зеленных культур, предприятие «Зелень юга» откроется в индустриальном парке «Краснодар», сообщает пресс-служба торговой сети. Планируемый объем производства – более 2,5 тыс. тонн в год, предприятие будет производить петрушку, укроп, зеленый лук, щавель, шпинат, базилик, мяту, розмарин, рукколу и тимьян.

Под выращивание зелени отведено 12 га, предприятие «Зелень юга» станет крупнейшим в своем сегменте на юге страны. Ежегодно «Магнит» реализует около 7,5 тыс. т зелени, новая производственная площадка закроет треть потребности розничной сети в этой продукции. Запуск центра зеленных культур запланирован на первый квартал следующего года. Сначала предприятие будет фасовать покупное сырье, но уже в середине 2024 года соберет первый урожай и переключится на поставки собственной продукции, которая будет продаваться под маркой «Магнит свежесть».

На территории индустриального парка «Краснодар», который принадлежит сети «Магнит», расположены два пищевых производства — «Кубанский комбинат хлебопродуктов» и «Кондитер Кубани». Центр выращивания зелени станет третьим собственным резидентом «Магнита» в индустриальном парке.

Анна Перова, Краснодар