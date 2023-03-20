Конгресс татар Челябинской области оспаривает доначисление налогов на полмиллиона рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск региональной общественной организации «Конгресс татар» к ИФНС России по Центральному району Челябинска с требованием признать незаконным доначисление налогов на сумму 570,4 тыс. руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Конгресс татар Челябинской области просит признать недействительным решение налогового органа от 24 октября 2022 года. Истец также направил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения. Общественники указали, что налоговый орган может предпринять меры по взысканию 570,4 млн руб., «что негативным образом повлияет на деятельность организации, то есть фактически причинит значительный ущерб». ИФНС по Центральному району против обеспечительных мер возражала. Инспекция указала, что сумма доначисленных налогов составляет 4% от стоимости активов налогоплательщика за 2021 год или 6,9% от суммы поступивших средств на счета организации. При этом налоговый орган не принимал решения о принятии обеспечительных мер с целью исполнимости оспариваемого ненормативного правового акта. В результате суд отказал Конгрессу татар в удовлетворении ходатайства.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 27 апреля.

Областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской области» была создана в Челябинске в 1999 году. С 2010 году ее возглавляет депутат законодательного собрания региона, супруга депутата Госдумы Олега Колесникова Лена Колесникова.