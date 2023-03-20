В Славянске-на-Кубани будут судить водителя, по вине которого погибли новорожденный и его отец

Для рассмотрения в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Красноармейского района, по вине которого в аварии погиб мужчина и его новорожденный сын. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

30-летний мужчина днем 29 августа 2022 года в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Lada Priora. На автодороге «Славянск — Петровская — Целинный — Ачуево» в сторону города Славянск-на-Кубани он превысил разрешенную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ 2109». В результате ДТП от полученных повреждений на месте скончался 30-летний водитель «ВАЗ 2109» и его новорожденный сын, здоровью супруги погибшего в результате ДТП был причинен тяжкий вред.

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ). На период следствия его заключили под стражу. Теперь расследование уголовного дела завершено и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», семья, в которой погибли младенец и его отец, в этот день возвращалась из роддома.

Татьяна Ручкина

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