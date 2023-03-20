В Самарской области приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников

В Самарской области в ближайшее время приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников. В регионе создается экспериментальный правовой режим для проведения летных испытаний таких аппаратов, сообщили в пресс-службе компании «Транспорт будущего».

Соответствующую заявку подал в Минэкономразвития РФ производитель беспилотных авиационных систем (БАС) «Транспорт будущего», один из ключевых инвесторов самарского кластера БАС. По данным компании, Самарская область может стать одним из первых регионов в России, где работа всех таких аппаратов будет систематизирована и автоматизирована. В случае положительного решения возможно проведение летных испытаний по доставке лекарств, продуктов и других грузов над акваторией Волги и по другим выделенным транспортным коридорам, а также мониторингу и обработке сельскохозяйственных угодий средствами БАС.

Основное производство «Транспорта будущего» будет локализовано в ОЭЗ «Тольятти».