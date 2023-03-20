Директор кузбасского филиала ФКУ «Сибирь» осужден за взятку

Заводский районный суд Кемерова завершил рассмотрение уголовного дела директора кузбасского филиала ФКУ «Сибирь» Федерального дорожного агентства и признал его виновным в получении взятки в крупном размере. Он приговорен к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима к штрафу в 1,5 млн руб.

Как указано в карточке дела на сайте суда, дело разбиралось с 7 апреля прошлого года, приговор 57-летнему Юрию Глинкину был вынесен 17 марта.

Как сообщила пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области, с марта по июнь 2020 года осужденный предложил знакомому директору автодорожного предприятия покровительство за вознаграждение, пообещав при этом беспрепятственно подписывать акты выполненных работ по заключенным государственным контрактам. Взяткой стал дорогостоящий ремонт личного автомобиля директора филиала. На эти условия руководитель автодорожного предприятия согласился и дал указание подчиненному оплатить из бюджета организации соответствующий ремонт. При этом последний знал о незаконности оплаты. Об этом стало известно сотрудникам управления ФСБ по Кемеровской области, которые собрали материалы и передали в следственные органы.

В сентября 2021 года директор филиала Росавтодора был арестован, в дальнейшем со следствием не сотрудничал. Поскольку в срок наказания ему зачтено содержание под стражей, после вынесения приговора он был освобожден в зале суда, уголовные дела в отношении взяткодателя и посредника рассматриваются в суде, сообщили также в пресс-службе.

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Игорь Лавренков, Кемерово