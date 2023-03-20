В Екатеринбурге вынесли приговор застройщику долгостроя ЖК «Да Винчи»

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Илье Полищуку бывшему гендиректору и совладельцу обанкротившейся ГК «СМУ-3» — старейшему застройщику города, ответственного за долгострой ЖК «Да Винчи». В пресс-службе суда «Ъ-Урал» сообщили, что его приговорили к одному году и шести месяцам исправительных работ по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ.

По данным следствия, «СМУ-3» привлекла средства граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере.

ЖК «Да Винчи» планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2018 году, однако в 2019 году стройка была приостановлена из-за проблем застройщика. Возводило объект ООО «Офорт-К» (входит в холдинг «СМУ-3»). В сентябре 2020 года Арбитражный суд Свердловской области по заявлению Фонда защиты прав дольщиков признал компанию банкротом. В декабре прошлого года было объявлено, что СК «Ингег» выиграла конкурс на завершение строительства жилого комплекса.

В марте 2021 года Арбитражный суд Свердловской области признал Илью Полищука банкротом, была объявлена процедура реализации имущества.

Осенью прошлого года Илья Полищук обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой провести тематическую проверку АО «Альфа-банк». Он полагает, что банком «реализуются корпоративные схемы, направленные на возможное недобросовестное поглощение активов коммерческих структур». Это якобы и привело к банкротству его компаний, а также к его уголовному преследованию.

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