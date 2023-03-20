Трех жителей Удмуртии подозревают в хищении труб на 2 млн рублей

В Удмуртии сотрудники полиции задержали трех жителей Якшур-Бодьинского района по подозрению в краже труб на сумму более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Так, по версии следствия, один из мужчин работает в ресурсодобывающей компании, другой — в пункте приема металлолома, а третий оказывает транспортные услуги на большегрузе. В марте подозреваемые похитили и металлические трубы, принадлежащие подрядной организации, после чего вывезли их на большегрузе.

В настоящее время похищенное изъяли. В отношении мужчин, которым грозит до 10 лет лишения свободы, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере).