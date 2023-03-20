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В Самарской области увеличился объем налоговых платежей через ВТБ

За первые два месяца 2023 года объем налоговых платежей физических лиц из Самарской области в ВТБ Онлайн составил 17 млн руб., увеличившись в 2,5 раза к январю-февралю прошлого года. С начала года налоги оплатили более 38 тыс. клиентов банка в регионе, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В 2022 году клиенты ВТБ в Самарской области совершили более 70 тыс. налоговых платежей на общую сумму 195 млн руб. Регион вошел в топ-5 среди субъектов РФ по объему транзакций физических лиц в банке. В целом по стране клиенты ВТБ совершили более 2,4 млн налоговых платежей на общую сумму свыше 10,5 млрд рублей.

Средний чек одной транзакции в Поволжье составил около 435 руб.

Андрей Сазонов

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