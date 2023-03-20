В Таиланде нашли пропавший цилиндр с радиоактивным цезием

Власти провинции Прачинбури в восточной части Таиланда сообщили, что им удалось отследить местонахождение пропавшего с местной электростанции металлического цилиндра с радиоактивным цезием. Точнее, того, что от него осталось. По словам губернатора Роннаронга Накорнджинды, в ходе поисковых работ на местном литейном заводе были обнаружены следы радиоактивного излучения. Это дает основание предполагать, что вышеупомянутый цилиндр с электростанции был отправлен по ошибке на свалку, а затем попал на литейный завод, где и был переплавлен. Сейчас завод закрыт, а его работники обязаны теперь проходить ежедневный медицинский осмотр, сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радиоактивный цилиндр

Фото: The Prachinburi Provincial Public Relations Office / AP Радиоактивный цилиндр

Фото: The Prachinburi Provincial Public Relations Office / AP

Пропавший металлический цилиндр весил 25 кг и содержал цезий-137, который не опасен для здоровья человека при краткосрочном контакте, но способный при длительном воздействии спровоцировать развитие раковых заболеваний и вызвать ожоги.

Местная полиция сообщила, что, несмотря на то что о пропаже цилиндра местная электростанция сообщила 10 марта, на самом деле он был утерян еще в середине февраля. Теперь оператор угольной электростанции National Power Plant 5A обвиняется в запоздалом уведомлении о пропаже радиоактивных материалов. За это руководству компании грозит штраф 100 тыс. бат и тюремное заключение сроком до одного года.

Кирилл Сарханянц