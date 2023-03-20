«Россети Тюмень» выделили 28 млн рублей на приобретение новых устройств диагностики энергооборудования

В 2023 году компания «Россети Тюмень» направит более 28 млн рублей на приобретение нового оборудования для диагностики систем релейной защиты и автоматики (РЗА) на энергообъектах Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. 34 программно-технических комплекса, а также дополнения к ним, получат 6 филиалов энергокомпании.



Современные диагностические устройства предназначены для высокоточной оценки технического состояния ключевых электрических систем подстанций. Релейная защита способна предотвратить нарушения электроснабжения потребителей, выполняя функции мгновенного обнаружения и отключения неисправных элементов электрической сети. Применение этого оборудования будет способствовать повышению надежности электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона.

Так, самый северный филиал «Россети Тюмень», расположенный в Новом Уренгое, получит устройство для диагностики РЗА высокоавтоматизированных подстанций. На территории ЯНАО это подстанция 110 кВ «Роспан», обеспечивающая электроснабжение крупнейшего газового проекта «Роснефти». Прибор позволит энергетикам проводить 6 видов испытаний, в том числе тестировать автоматизированную систему управления технологическими процессами в режиме повышенной нагрузки.

Филиалы «Россети Тюмень» в Тюменской области и Югре получат испытательные комплексы для диагностики электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных РЗА. Параметры таких приборов позволяют проводить свыше 30 видов испытаний оборудования, в том числе тестирование релейной защиты и автоматики силового трансформатора.