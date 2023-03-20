Поверх барьеров

В прошедший уикенд в Париже состоялись состязания по конкуру Saut Hermes («Прыжок Гермеса»), которые с 2010 года ежегодно проводит знаменитая французская марка. В третий раз они проходили во временном Большом дворце (Grand Palais Ephemere), который выстроен на Марсовом поле напротив Эйфелевой башни.

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Перед началом соревнований наездники и наездницы выстроились для официальной фотографии на поле, еще свободном от барьеров, которые расставляют судьи, а создают декораторы Hermes: тут есть и фирменные эрмесовские логотипы Н, и синие шахматные коньки, и фрагменты фасада штаб-квартиры дома на Фобур-Сент-Оноре.

Saut Hermеs не просто игрушка большой богатой марки. Или игрушка в той степени, в какой она вообще любит веселье и артистизм. На самом деле это один из этапов серьезных международных соревнований — «большого шлема» конкура. У парижских мартовских дней рейтинг «пять звезд» CSI5*, что гарантирует участие лучших спортсменов, которые зарабатывают очки и места, радуя зрителей. Манеж для состязаний находится в главном зале, куда из-за стекла заглядывает медный всадник — давно обосновавшийся напротив здания Военной школы герой Первой мировой маршал Жоффр.

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Соревнования по конкуру проводятся с XIX века, олимпийским спортом они стали в 1900 году на вторых Играх в Париже и с тех пор мало изменились. Это в высшей степени благородный и традиционный спорт. Задача всадников — преодолеть цепь препятствий, расставленных на поле. Победитель определяется по скорости прохождения дистанции и отсутствию штрафных баллов. Их дают за ошибки. Есть среди них фатальные, за которые можно вылететь с соревнований. Если, например, всадник нарушил порядок прохождения препятствий, не удержался в седле или трижды не смог заставить лошадь прыгнуть. Падений и грубых ошибок на Saut Hermes практически не было, а штрафных очков участники набрали немало — в основном за сброшенные с препятствий штанги. За задетую верхнюю снимают 4 очка, за сбитую нижнюю не штрафуют.

Глядя на цветное поле, понимаешь, почему то и дело трибуны замирают, затаив дыхание. Слышны храп коня и удары копыт, а иногда невольный вскрик всадника. Каждый прыжок — испытание. Лошадь должна идти галопом. Это самый быстрый бег, почти 60 км/ч. Представьте себе, что вам надо за долю секунды определить направление, ведь препятствия расставлены не в линию. Понять, с какой стороны приблизиться к загородке. Для этого препятствия отмечаются цветными флажками: слева — белый, справа — красный. Необходимо приблизиться в правильной последовательности к нужному номеру и в точно выбранный момент пришпорить лошадь и послать ее в прыжок.

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В сущности, на поле соревнуются не только всадники, но и кони. Трудно сказать, кто из них важнее — победитель первого дня француз Жюльен Анкетен или его гнедой с белым «фонарем» на морде Блад Даймонд дю Пон. «От лошадей зависит все,— соглашается мой собеседник, наездник с 20-летним стажем.— Надо выбирать такую лошадь, чтобы она тебя понимала и не сердилась на тебя. Одни с большим удовольствием работают с женщинами, а есть такие, которым больше нравятся мужчины-наездники. Говорят, что в состязании лошадь думает как человек. Но ведь прыгает она, а не я! Я считаю, что самый успешный наездник потому и побеждает, что умеет думать как лошадь».

Четвероногим здесь воздаются королевские почести. Перед началом конкура Аксель Дюма, генеральный директор марки, представитель семьи владельцев и шестой наследник основателя дома Hermes, рассказал, что на соревнованиях этого года провожают на заслуженный отдых знаменитого жеребца Гермеса Райяна, который под седлом не менее знаменитого всадника Симона Делестра дважды выигрывал Saut Hermes — в 2018 и 2019 годах.

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Saut Hermes — отличный повод для марки напомнить, что она была рождена во имя лошади, а предметы конской упряжи создали ее репутацию. Hermes до сих пор гордится своими седлами, которые делаются вручную, по 25 часов работы на каждое. «Это долго,— говорит Дюма,— но мы считаем, что лучше не спешить, вложить в работу сердце и подумать о том, что мы делаем».

Поэтому вокруг главного манежа в Большом дворце расположились седельных дел мастера и показывали, что марка помнит, на чем она стоит и даже сидит. Седло — это особый вид роскошной одежды, ведь оно предназначено не терпеливым фанатам моды, а норовистым лошадям.

Приятно, что Hermеs украшает жизнь не только вещами, но и весенними гиппическими праздниками, на которых каждый немного лошадь и очень этому рад. «Лошади не атавизм, не прошлое, которому оставлены только соревнования,— сказал журналистам Аксель Дюма.— На Saut Hermes мы празднуем единство человека и животного, невероятный сплав красоты, удовольствия и упорных тренировок. Они учат нас не пасовать перед препятствием, не обойти его, а испытать радость от его преодоления».

Алексей Тарханов