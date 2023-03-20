Кубанские коммунисты не поддержали идею объединения с эсерами

Лидер «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в очередной раз заявил, что его партия в будущем объединится с коммунистами, но при другом руководстве КПРФ. Предпосылками для объединения он считает близость партий по духу законодательных инициатив. По словам парламентария, переговоры об этом очно и заочно, публично и непублично ведутся постоянно.

Глава кубанских эсеров и руководитель фракции в Законодательном собрании края Денис Хмелевской рассказал «Ъ-Кубань», что левое движение в России должно быть единым. «Мы считаем, что вместе быть намного эффективнее, чем быть разрозненными политическими силами. И если мы хотим усиления и прихода к власти, то необходимо объединяться. Что касается конкретно Краснодарского края, я не вижу каких-то препятствий. Это будет усиление единой оппозиции. Мы видим, что порядка 40% населения страны имеет левые взгляды, это нужно использовать для достижение результата»,— прокомментировал господин Хмелевской.

Однако в крайкоме КПРФ «Ъ-Кубань» сообщили, что не видят смысла в объединении коммунистов и эсеров. «Мы не видим перспектив такого объединения, потому что не считаем эсеров оппозиционной партией. Мы видим, что их представители нестабильны в политическом смысле. Миронов уже заявил, что они будут на выборах поддерживать действующего президента. С точки зрения оппозиционной повестки это непонятно»,— заявил «Ъ-Кубань» представитель регионального отделения коммунистической партии.

По данным сайта кубанского парламента, фракции КПРФ и «Справедливой России — За правду» имеют в своих составах по два депутата. В «Единой России» состоят 62 парламентария, в ЛДПР — трое. Всего в Законодательное собрание Краснодарского края седьмого созыва было избрано 70 депутатов.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram