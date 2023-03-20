Школа и детские сады могут появиться в микрорайоне Орловское в Ижевске

В столице Удмуртии компания-застройщик занимается корректировкой проекта планировки микрорайона Орловское. Изменения касаются размещения социальных объектов, в том числе строительства школы, нескольких детских садов, поликлиники и центра детского творчества. Об этом представители компании заявили на встрече с инициативной группой местных жителей, которую провел глава города Олег Бекмеметьев, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Кроме того, завершается разработка проектов обустройства дорог на улицах Воинской славы, В. Меркушева, Ярославцева и по пр. Колосковый, а также отвод дороги от ул. Н. Ульяненко для обустройства противопожарного пирса. Утвердить документацию планируется в период с конца августа до начала октября, после чего предстоит разработать проектно-сметную документацию для обустройства дорожных участков. Затем по улицам Воинской славы, Меркушева и Колосковому проезду организуют движение общественного транспорта.

В дальнейшем будет прорабатываться вопрос о строительстве дорог по ул. Колосковая и пр. Колосковый до Славянского шоссе. Проектная документация в настоящее время готова.