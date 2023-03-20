В Башкирии на благоустройство дворов и общественных территорий выделят 3,5 млрд рублей

В 2023 году на благоустройство дворовых территорий по программе «Башкирские дворики» предусмотрено 1,2 млрд руб., что на 200 млн руб. больше, чем в 2022 году. Всего планируется благоустроить 206 дворов в 30 муниципалитетах. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщила исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова.

Все муниципальные контракты с подрядчиками должны быть заключены до 1 апреля. Сегодня заключены договоры по 90 дворам, еще по 116 ведется прием заявок и работа конкурсной комиссии. Все работы должны быть завершены до 30 августа.

В текущем году на благоустройство общественных территорий по программе формирование комфортной городской среды будет направлено 2,3 млрд руб. На эти средства планируется благоустроить 19 парков, 10 скверов, 16 аллей, 14 пешеходных зон и тротуаров и 63 общественных пространства, выбранных жителями в 63 муниципальных образованиях.

Карина Мамаева

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