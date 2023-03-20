Губернатор Бусаргин призвал саратовских предпринимателей обратить внимание на переработку

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с представителями пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного кабмина.

Господин Бусаргин обозначил проблему недостатка в регионе перерабатывающих предприятий. Он отметил, что больше половины сырья зерновых и продукции животноводства приходится вывозить в другие субъекты федерации. Губернатор добавил, что в процессе подготовки программы по слому обозначенной тенденции также продумают и меры поддержки.

Бизнесмены рассказали, что самым острым вопросом стала нехватка кадров — как высококвалифицированных специалистов, так и рабочих. Роман Бусаргин предложил плотнее работать с выпускниками техникумов и колледжей — готовить сотрудников с первых курсов.

Представители хлебобулочного, колбасного и молочного производств попросили помочь договориться с сетевыми магазинами о более широком представлении на прилавках продукции местного производства.

Предприниматели рассказали губернатору, какие меры поддержки нужны им для дальнейшего развития. Среди перечисленного: скидки на оплату энергоресурсов, льготы при подключении газоснабжения и предоставление кредитов с пониженными ставками.

Сергей Петунин