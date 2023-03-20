К белгородской «Международной академии федерации единоборств» подан банкротный иск на 868 млн рублей

Администрация Белгорода подала иск в Арбитражный суд Белгородской области к ООО «Международная академия федерации единоборств» (МАФЕ) на сумму более 868 млн руб., следует из документов суда. Иск пока не принят к производству. Суть исковых требований не раскрывается.

Ранее арбитражный суд Белгородской области в 2021 и 2020 годах оставлял без движения иски МАФЕ о банкротстве, которые она подавала из-за невозможности выполнить обязательства перед кредиторами.

ООО «МАФЕ» зарегистрировано в 2011 году в Белгороде. Уставный капитал — 1,1 млн руб. Руководитель — Тимур Рахманкулов, владеющий 9% долей общества. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки.

Владимир Зоркий