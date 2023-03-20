«Газпром нефть» проведет сейсморазведку на отдаленном месторождении в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» приступил к проведению 3D сейсморазведки на Воргенском лицензионном участке, входящем в отдаленную группу месторождений, который расположен в труднодоступной лесисто-болотистой местности в 300 км от Ноябрьска. Об этом «Ъ-Урал» сообщила пресс-служба компании. Общая площадь участка составляет 11,7 тыс. кв. км. В течение зимнего полевого сезона будут выполнены работы на площади 310 кв. км.

Как пояснил гендиректор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов, развитие Воргенского кластера позволит поддерживать уровень добычи и загруженность инфраструктуры начиная с 2025 года. По результатам сейсмики будет принято решение о бурении поисково-оценочной скважины в 2024 году. В 2018-2019 годах на Воргенском участке проводилась геохимическая съемка площадью 7 тыс. кв. км, подтвердившая перспективы его дальнейшего более детального изучения. Рентабельные геологические запасы участка оцениваются в 35 млн тонн.

Отдаленная группа месторождений объединяет в единый кластер активы «Газпром нефти», расположенные в Пуровском и Красноселькупском районах Ямало-Ненецкого автономного округа: Равнинное, Холмистое, Южно-Удмуртское, Чатылькинское, Воргенское и Западно-Чатылькинское месторождения.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» и «Роснефть» конкурируют за крупные нефтегазоконденсатные месторождения Нурминской группы в ЯНАО. Нурминская группа включает в себя Нурминское, Ростовцевское и Среднеямальское месторождения на Ямале. Суммарные извлекаемые запасы участков — 387 млрд кб м газа и 87 млн тонн нефти и конденсата.

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Диана Сунагатуллина