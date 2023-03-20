Житель Башкирии волочил труп, привязав его к автомобилю

Дюртюлинский межрайонный следственный отдел возбудил в отношении 45-летнего жителя села Суккулово Ермекеевского уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службах республиканских СКР и МВД.

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По данным «Ъ-Уфа», подозреваемый — безработный Дамир Ясавиев, который временно проживал у своего больного отца в Суккулово.

По материалам дела, на проселочной дороге между селом Суккулово и деревней Мамадялево Дюртюлинского района обнаружили тело 51-летнего жителя села Семилетка. Его ноги были связаны, тело обернуто полиэтиленом, на нем были колото-резаные ранения и следы волочения.

Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции по результатам осмотра места происшествия, анализа камер видеонаблюдения и допроса очевидцев установили, что потерпевшего волокли привязанным к автомобилю. Позже был установлен автомобиль Renault Logan и личность подозреваемого. В ходе осмотра автомобиля обнаружены фрагменты веревки, которой было привязано тело, а на одежде подозреваемого — следы крови. Он сознался в убийстве, но пояснил, что не помнит всех обстоятельств и причины конфликта.

По версии следствия, с 13 по 16 марта компания из пятерых человек употребляла алкоголь в доме отца Дамира Ясавиева в селе Суккулово. 16 марта подозреваемый решил продолжить застолье в бане с 51-летним новым знакомым. Между ними произошел конфликт, подозреваемый несколько раз ударил гостя ножом в шею, затем обернул тело в пленку, дождался темноты и, привязав его за ноги к автомобилю, поволок в сторону ближайшего кладбища, чтобы спрятать тело в свежей могиле. Недалеко от кладбища трос порвался, и он, оставив труп на дороге, скрылся.

Майя Иванова

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