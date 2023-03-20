В Белгородской области в 34 крупнейших инвестпроекта вложат более 477 млрд рублей

В портфель Белгородской области входит 158 инвестиционных проектов с объемом вложений более 100 млн руб. каждый, 34 из них — крупные общей стоимостью 477,4 млрд руб., сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на региональное министерство экономического развития и промышленности. Профиль этих проектов — аграрная промышленность, металлургия, добыча полезных ископаемых. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ Белгородская область находится на седьмом месте.

Годом ранее в сводный реестр инвестпроектов региона с величиной вложений более 100 млн руб. каждый входило 143 проекта, а их общий объем инвестиций превышал 302 млрд руб.

Сообщалось, что в 2023–2025 годах в Белгородскую область планировалось привлечь 608,5 млрд руб. инвестиций.

О том, какое месторождение могут начать разрабатывать в Белгородской области, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «К руде подбирают инвестора».

Владимир Зоркий